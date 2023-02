Il passo falso dell’Inter a Bologna e la vittoria del Milan contro l’Atalanta hanno mischiato ancora le carte in zona Champions League, ma per chiudere il bilancio della 24esima giornata di Serie A mancano ancora le gare di Roma, Lazio e di una Juventus che a testa bassa continua la sua rincorsa verso la zona Europa. Il primo posticipo è però Verona-Fiorentina in programma per le 18:30, con i viola che sono favoriti e devono sbloccarsi: la squadra di Italiano non vince in Serie A dal 7 gennaio, contro il Sassuolo, e contro l’Hellas, sempre più vicino alla 17esima posizione, si gioca vincente sulla lavagna scommesse di Betaland a quota 2,15. A 3,65 il successo dei veneti. Alle 20:45 c’è Lazio-Sampdoria, gara che permetterebbe ai biancocelesti di Sarri di superare almeno per qualche ora la Roma e soprattutto di piazzarsi nuovamente in zona Champions. Difficilmente Immobile e compagni falliranno il colpo da tre punti proposto a quota 1,42. Febbraio si chiuderà con Cremonese-Roma e Juventus-Torino. I giallorossi sono in fiducia dopo la vittoria europea contro il Salisburgo e il ritorno ad alti livelli di alcuni giocatori come Belotti e Spinazzola, ma non possono dimenticare che contro i grigiorossi hanno perso in Coppa Italia: la Roma domani alle 18:30 è proposta vincente a 1,75. Si chiude con Juventus-Torino, derby che potrebbe permettere ai bianconeri di centrare la quarta vittoria di fila in campionato. Allegri ha l’occasione di portare i suoi a -6 dall’Atalanta e il segno 1 vale 1,75, mentre il Torino proverà a giocare un brutto scherzo ai rivali, ma il segno 2 è alto a 5,10.