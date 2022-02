La Serie A riparte con il Milan primo in classifica e con il derby della Mole ad aprire la ventiseiesima giornata di campionato. Juventus-Torino si gioca venerdì, alle 20:45, per permettere ai bianconeri di prepararsi al meglio per la gara di Champions League contro il Villarreal e sulla lavagna scommesse di Betaland è netto il vantaggio in quota per la squadra di Allegri. Rilanciata nella corsa per il quarto posto, si legge in una nota, la Juventus è favorita a quota 1,60, contro il pareggio altissimo a 4,00 volte la posta. Il Torino attende dal 26 aprile del 2015 la vittoria del derby, quando Matteo Darmian e Fabio Quagliarella rimontarono il gol di Andrea Pirlo (in panchina c’era sempre Allegri). Un motivo in più per capire come mai il segno «2» all’Allianz Stadium sia proposto a quota 5,75. Sabato la Roma cerca riscatto dopo due pareggi di fila in campionato contro Genoa ed Empoli, oltre all’eliminazione in Coppa Italia nei quarti di finale contro l’Inter. I giallorossi sfidano in casa il Verona e hanno dalla loro il pronostico con il segno 1 a 1,86. Gara in esterna invece per il Milan che non vuole mollare il primo posto e deve battere la Salernitana: il classico testacoda della classifica per un segno 2 quota 1,33. Domenica Fiorentina e Atalanta si incrociano di nuovo dopo la vittoria dei viola in Coppa e sarà ancora una sfida molto equilibrata tra le squadra di Italiano e Gasperini: a Firenze i bergamaschi si giocano a 2,55, i viola sono a un passo a 2,77. Per dimenticare il ko con il Liverpool l’Inter ha una buona chance contro il Sassuolo e affronta la gara da favorita con il segno 1 su Betaland a quota 1,28. La Lazio rischia un po’ di più in casa dell’Udinese, tanto che il segno 2 è piuttosto alto a quota 2,28. Quattro vittorie nelle ultime cinque giornate per il Napoli: la squadra di Spalletti sta bene e dopo il pareggio con l’Inter vuole tornare a vincere. Lunedì il «2» a Cagliari è proposto a 1,51.