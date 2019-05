La Juventus è già in porto, il Toro invece è ancora in ballo su due fronti, potendo conquistare sia l’accesso alla prossima Europa League che alla Champions. Eppure nel derby in calendario domani all’Allianz Stadium, le motivazioni dei granata non bastano, perlomeno non ai bookmaker. Nella valutazione degli analisti Stanleybet.it pesano molto i precedenti: la Juve ha vinto le ultime quattro sfide e il quinto successo consecutivo è dato a 1,72. A 3,60 il pareggio mentre il successo del Torino (che manca dal 2015) sale fino a 5,00. Caldissima la sfida gol: da una parte Cristiano Ronaldo, che insegue Quagliarella in classifica cannonieri. Il portoghese ha tre gol in meno del leader e la sua tripletta è data a 8,00. Per i granata risponde Belotti, a caccia del 14° centro stagionale, ipotesi da 2,75 volte la scommessa.