. I bianconeri sfidano i lagunari, che in settimana hanno cambiato l'allenatore esonerando Zanetti e promuovendo il vice Soncin, con l'obiettivo di blindare il quarto posto. Alla Juve basteranno quattro punti nelle ultimo quattro giornate per centrare un traguardo che soltanto qualche mese fa sembrava impossibile. Il Venezia, ultimo con 22 punti, vuole approfittare delle sconfitte di Cagliari e Genoa per tornare in corsa per la salvezza.