Dopo il 2-2 in Champions League contro l’Atletico Madrid, la Juventus di Maurizio Sarri torna in campo in Serie A per lasciarsi alle spalle lo 0-0 della scorsa giornata contro la Fiorentina. Di fronte ai bianconeri c’è il Verona di Ivan Juric, uscito sconfitto per 1-0 dall’ultimo impegno col Milan dopo una prestazione più che convincente. La Juve si trova attualmente a 7 punti in classifica, a due lunghezze dall’Inter di Antonio Conte che sarà impegnata stasera nel derby; il Verona è undicesimo con 4 punti, frutto del pareggio col Bologna e della vittoria contro il Lecce. Dirigerà il match l’arbitro Federico La Penna, coadiuvato dagli assistenti Di Iorio e Caliari; al Var c’è Di Bello.





LE FORMAZIONI UFFICIALI:



JUVE - Buffon; Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo.



VERONA - ​Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Di Carmine.​



STATISTICHE E PRECEDENTI - Queste le statistiche fornite da Opta per il match: la Juventus ha vinto entrambe le partite della Serie A 2017/18 contro il Verona, i bianconeri non ottengono tre successi di fila contro i veneti nella competizione dal 2000. La Juventus ha segnato in tutte le ultime 12 partite contro il Verona in Serie A, già striscia record per i bianconeri contro i gialloblù: nel parziale, la squadra piemontese ha ottenuto otto vittorie, tre pareggi e una sconfitta. La Juventus non ha mai perso nelle 28 partite casalinghe contro il Verona (24V, 4N): solo contro il Bari (30) i bianconeri hanno giocato più partite interne di Serie A senza mai trovare la sconfitta. La Juventus ha pareggiato 0-0 nell’ultima partita di campionato contro la Fiorentina; i bianconeri non hanno segnato in tre delle ultime sei partite di campionato: tante volte quante nelle precedenti 44 gare di Serie A. La Juventus è imbattuta nelle ultime 22 partite casalinghe in Serie A (18V, 4N): i bianconeri non rimangono per più gare interne senza sconfitte da settembre 2017, quando toccarono addirittura quota 41. Il Verona non riesce a segnare più di un singolo gol in una partita di Serie A da febbraio 2018, da allora, per i gialloblù 15 partite e 8 reti, una media di 0.53 a incontro: la peggiore nel periodo in Serie A tra le squadre con almeno quattro gare. Dopo una serie di otto sconfitte esterne consecutive in Serie A, il Verona ha vinto la più recente, 1-0 contro il Lecce: i gialloblù non ottengono due successi esterni consecutivi nel massimo campionato da aprile 2014, ma una di queste due gare fu a Verona, contro il Chievo. La Juventus ha subito 41 tiri nelle prime tre giornate di questo campionato: nei precedenti otto campionati vinti, i bianconeri ne avevano concessi agli avversari sempre di meno nei primi tre turni (al massimo 30).