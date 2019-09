Juventus-Verona (18) è il secondo anticipo della quarta giornata di Serie A: di seguito i principali episodi da moviola.



Juventus-Hellas Verona sabato ore 18.00 (La Penna, Di Iorio-Caliari, IV Volpi, VAR Di Bello, AVAR Alassio)



SECONDO TEMPO



58' Timide proteste Verona per un presunto tocco con il braccio di Alex Sandro sul colpo di testa di Di Carmine, ma l'arbitro correttamente assegna corner: il terzino brasiliano colpisce il pallone con la coscia.



48' Rigore per la Juve: Gunter scalcia Cuadrado in area, La Penna non ha dubbi e assegna correttamente il penalty ai bianconeri.



PRIMO TEMPO



19' Rigore per l'Hellas: Demiral scomposto su Di Carmine in area, La Penna assegna il penalty e il VAR conferma.



16' Cristiano Ronaldo cade in area dopo un contatto con Faraoni, per l'arbitro è tutto regolare e il VAR non interviene. Vibranti proteste bianconere.