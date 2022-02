Una stagione finora sottotono che può aver trovato la svolta nel mercato invernale. Massimiliano Allegri ha ottenuto il centravanti tanto mancato nella prima parte di campionato che risponde al nome del capocannoniere della Serie A, Dusan Vlahovic. C’è tanta attesa per la prima in bianconero dell’ex centravanti viola e secondo gli esperti è alta la possibilità di vederlo subito a segno contro il Verona, proposta a 1,75, mentre vale invece 4 volte il primo gol del match, stessa quota di una doppietta, mentre sale addirittura a 17 la possibilità di mettere a segno tre reti domenica sera allo Stadium.

Si gioca a 5,25 un esordio bagnato con gol dell’altro colpo del mercato invernale, il centrocampista ex Borussia Monchegladbach Denis Zakaria. Dall’altro lato, gli ospiti guidati dall’ex Igor Tudor, in assenza del “Cholito” Simeone match-winner dell’andata, si affidano al duo formato da Gianluca Caprari-Antonin Barak. La firma dell’azzurro è offerta a 4, leggermente più alta invece la quota del ceco, fissata a 4,25.