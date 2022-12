Prenderà il via a partire dalle 11.30 presso la sede di via Rosellini di Milano l'ultima fondamentale Assemblea di Lega della Serie A. Importante perchè all'ordine del giorno ci saranno temi fondamentali come i diritti tv per il prossimo triennio e le riforme per il nostro campionato, dal fuorigioco semi-automatico ai tempi di recupero.



L'ORDINE DEL GIORNO

1. Verifica poteri.

2. Comunicazioni del Presidente.

3. Comunicazioni dell’AD.

4. Accordi collettivi: AIAC, approvazione proposta triennio 2022/2025.

5. Progetto Radio TV: bando.

6. Riforme.

7. Offerte Supercoppa.

8. Varie ed eventuali.