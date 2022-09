Dopo gli incroci d’alta classifica della quinta giornata, la sesta di Serie A si apre con l’Atalanta sola al comando e cone Milan prime inseguitrici.Subito in campo la squadra di Spalletti che dopo il successo all’Olimpico con la Lazio e in casa contro il Liverpool si presenta esaltata alla sfida del Maradona contro lo Spezia: anche i pronostici della vigilia sono a favore dei campani e il segno 1 contro i liguri vale quota 1,25. A 10,50 la seconda vittoria in campionato dello Spezia.Umore nero invece in casache in pochi giorni ha perso il derby e l’esordio in Champions contro il Bayern. L’occasione per il riscatto – soprattutto per Inzaghi dopo le prime critiche – arriva in casa contro il, avversario temibile vista l’ottima partenza dei granata: i nerazzurri sono comunque ben messi nei pronostici visto che a San Siro sono proposti vincenti a 1,45, contro il pareggio a 4,75 e il segno 2 a 6,75.Dopo i match del pomeriggio, alle 20:45 scende in campo il: a Marassi contro la Sampdoria sia Juventus che Lazio si sono dovute accontentare del pareggio, che in questo caso sulla lavagna scommesse di Betaland è proposto a quota 4,45, con i rossoneri nettamente avanti a 1,52.Domenica il fattore casa sarà invece a favore della big: l’Atalanta capolista non dovrebbe fermare la propria corsa visto che si gioca vincente a 1,33 contro la Cremonese e dovrebbero rispondere la Lazio, avanti a 1,57 contro il Verona, e la Juventus, a 1,38 contro la Salernitana.Grande equilibrio invece in Bologna-Fiorentina. Quella che dovrebbe essere la prima di Thiago Motta alla guida dei rossoblu non sarà proprio una gara in discesa: segno 1 a 2,92, pareggio a 3,35, mentre i Viola sono favoriti su Betaland a 2,38.Serve una scossa anche alla Roma di Mourinho, battuta a Udine e in Bulgaria nella prima in Europa League: i giallorossi ad Empoli, contro i padroni di casa che contano ben quattro pareggi di fila, devono alzare l’asticella e il segno 2 è bancato a 1,72.