Riparte dalla Dacia Arena l'inseguimento dell'Inter allo scudetto, per il quale però non è più la prima scelta dei betting analyst. Il ko con il Bologna ha portato a 2,00 l'offerta per il secondo titolo consecutivo, con il Milan ora avanti a 1,77. Un contraccolpo che però non influenza le previsioni per la trasferta di domenica contro l'Udinese, ora di vitale importanza per Inzaghi e i suoi. Il tabellone concede comunque un ampio vantaggio ai nerazzurri (mai battuti negli ultimi otto confronti diretti), dati a 1,53 contro il 4,25 del pareggio e il 6,00 dei bianconeri, a caccia di un altro colpo dopo il blitz con la Fiorentina. Chiare anche le preferenze degli scommettitori, che confermano la fiducia all'Inter nel nel 62% dei casi, contro il 16% dell'Udinese. Nel 2-0 dell'andata il grande protagonista fu Correa, autore di una doppietta: l'argentino stavolta dovrebbe partire dalla panchina e un altro gol è dato a 2,75, con Lautaro e Dzeko sempre in prima fila rispettivamente a 1,85 e 2,00. Tra i bianconeri in pole c'è invece Deulofeu a 4,00, seguito da Pereyra (l'ultimo dei friulani a segnare contro l'Inter) a 5,00. Come emerge dal sito di statistiche Calcio.com, l'Udinese è al terzo posto tra le squadre che hanno totalizzato più cartellini complessivi (88 finora): gli analisti pensano quindi a una partita da almeno cinque giocatori sanzionati - Inter inclusa - e la offrono a 1,89.