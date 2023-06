Il campionato si è ormai chiuso e ha premiato il Napoli, vincitore della Serie A 33 anni dopo l’ultima volta. Gli azzurri però sono solo quarti in un’altra classifica, quella degli spettatori in tv. Come riportato da Calcio e Finanza e immortalato dai dati Auditel, registrati per la prima volta per le gare di campionato grazie a Auditel Total Audience, sono le tre big del Nord ad essere state le squadre più viste. Ecco, squadra per squadra, i risultati di quest’anno.