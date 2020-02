I betting analyst dicono ancora Juve, ma il ko a Verona si fa sentire anche nelle scommesse sullo scudetto. La quota dei bianconeri va al rialzo, complice l'aggancio dell'Inter in vetta alla classifica: sul tabellonel titolo alla squadra di Sarri rimane la prima scelta, ma è passato da 1,40 a 1,65, il dato più alto da inizio stagione. Offerta ai minimi invece per l'Inter, che dopo il ribaltone nel derby passa da 4,00 a 2,75; in quota continua a marciare anche la Lazio, seconda a un solo punto di distanza dalle due principali contendenti e ora bancata a 5 volte la posta, secondo Agipronews.