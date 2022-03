Quando mancano soltanto otto giornate al termine del campionato per le squadre in fondo alla classifica non c’è più tempo per i fassi falsi. Da qui in avanti gli scontri diretti potrebbero rivelarsi la chiave per raggiungere la tanto agognata salvezza, a partire dal prossimo turno che si aprirà sabato pomeriggio con la sfida tra Spezia e Venezia. I lagunari sono in piena crisi dopo uno girone di andata positivo e già dal match del “Picco” sono chiamati a cambiare rotta per evitare il ritorno in B. Gli uomini di Paolo Zanetti sono comunque tra le formazioni più a rischio per la retrocessione, secondo gli esperti, a 1,30 stessa quota del Genoa di Blessin, ancora imbattuto dal suo arrivo in Liguria e reduce dalla prima vittoria casalinga stagionale. Sale invece a 4 la quota degli avversari di giornata del Venezia, lo Spezia di Thiago Motta, attualmente a + 7 dal terz’ultimo posto. Quasi spacciata invece la Salernitana, proposta a 1,05 e impegnata in casa contro il Torino, mentre deve ritrovare la via della vittoria il Cagliari di Walter Mazzarri dopo tre sconfitte consecutive. I sardi, protagonisti di un ottimo inizio di 2022, sono offerti a 2,25, e cercheranno di non rivivere un finale di stagione come quello passato, iniziando la rincorsa verso la tranquillità dalla delicata trasferta contro l’Udinese, formazione lontana da una possibile retrocessione, fissata ora a quota 22.