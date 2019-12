È Lazio-Juventus il big match del sabato di Serie A. La squadra di Inzaghi ospita quella di Sarri, si affrontano dunque la terza e la seconda forza del campionato. L’arbitro della sfida è Fabbri, gli assistenti sono Meli e Passeri. Di seguito gli episodi da moviola della gara dell’Olimpico analizzati dalla redazione di calciomercato.com:



LAZIO – JUVENTUS Sabato 07/12 h. 20.45

FABBRI

MELI – PASSERI

IV: MASSA

VAR: IRRATI

AVAR: TOLFO



37' - Ammonito Dybala per un intervento in scivolata in netto ritardo ai danni di Lazzari. Decisione corretta dell'arbitro Fabbri.



31’ - Sgambetto di Bentancur ai danni di Correa, è fallo per la Lazio. L’intervento è fuori dall’area - seppur di pochissimo -. Giusta la chiamata di Fabbri, che assegna la punizione in favore della Lazio e non il calcio di rigore. Il Var non interviene, corretta la decisione dell’arbitro. Ci poteva stare il giallo a Bentancur per il fallo su Correa.



28’ - Immobile protesta, seppur timidamente. Cuadrado con la mano tocca leggermente l’attaccante della Lazio che cade a terra in area. Si rialza subito Immobile e guarda l’arbitro, che era vicino all’azione e ha giudicato non da rigore il contatto. Il Var non interviene, confermando la decisione dell’arbitro. Intervento al limite del colombiano, che si è preso un bel rischio.



11' - Ammonito Pjanic per aver trattenuto Lazzari che era lanciato in contropiede verso la metà campo della Juventus. Giallo pesante per il centrocampista della Juve che era diffidato e dunque salterà la prossima sfida contro l'Udinese.



6' - Ammonito Luis Alberto per proteste. Lo spagnolo non ha preso bene un fischio di Fabbri per un contatto tra Lulic e Cuadrado giudicato falloso. Luis Alberto ha protestato e il direttore di gara lo ha immediatamente ammonito.