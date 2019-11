Prosegue il 13esimo turno di Serie A con altri sei incontri in programma in questa domenica, in attesa del Monday Night tra Spal e Genoa: di seguito gli episodi da moviola della giornata, analizzati da Calciomercato.com.





Bologna - Parma (24/11 ore 12.30) arbitro: Abisso di Palermo (Tegoni-Ranghetti)



68' BARILLA' RISCHIA IL ROSSO - Calcio di punizione per il Bologna dal limite per un tocco di mano di Barillà che rischia il secondo giallo.​





Roma - Brescia (24/11 ore 15 ) arbitro: Di Bello di Brindisi (Costanzo-Imperiale)



82' ANNULLATO GOL A DZEKO - Annullato per pochi centimetri il 4-0 a Dzeko, in posizione di offside.​



63' ANNULLATO GOL A ZANIOLO - Annullato il terzo gol a Zaniolo perché la palla giocata da Pellegrini era precedentemente uscita.​





Sassuolo - Lazio (24/11 ore 15 ) arbitro: Chiffi di Padova (Schenone-Di Iorio)



Verona - Fiorentina (24/11 ore 15 ) arbitro: Giua di Olbia (Prenna-Gori)



Sampdoria - Udinese (24/11 ore 18) arbitro: Pairetto di Nichelino (Alassio-Valeriani)



Lecce - Cagliari (24/11 ore 20.45) arbitro: Mariani di Aprilia (Vivenzi-Lo Cicero)