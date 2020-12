Di seguito i principali episodi da moviola del lunch match e delle partite della domenica pomeriggio della 13esima giornata di Serie A, analizzati da Calciomercato.com:





TORINO – BOLOGNA h. 12.30

PASQUA

PASSERI – CALIARI

IV: LA PENNA

VAR: MARESCA

AVAR: GALETTO



80' - Il Toro chiede un altro rigore, ma è Belotti a trattenere Tomiyasu.



68' - Calcio di punizione per il Torino, Tomiyasu stende Belotti: dal tiro nasce il gol di Verdi, il Bologna protesta per la severità di Pasqua nel giudicare l'episodio.



34' - Ripartenza in contropiede da parte del Toro, con Gojak che parte: Medel ultimo uomo non colpisce il pallone ma poi si salva, i granata chiedono un fallo di mano.​



10' - Il Torino chiede un rigore. Rincon mette in mezzo, Belotti si libera forse con un fallo di De Silvestri, che lo atterra per impedirgli di calciare: tutto regolare per Pasqua e Var.





BENEVENTO – GENOA h. 15.00

GIUA

ROCCA – TARDINO

IV: PEZZUTO

VAR: NASCA

AVAR: CARBONE





CAGLIARI – UDINESE h. 15.00

PICCININI

LOMBARDO – PERROTTI

IV: VOLPI

VAR: GUIDA

AVAR: COSTANZO





INTER – SPEZIA h. 15.00

FABBRI

VILLA – SCATRAGLI

IV: AURELIANO

VAR: VALERI

AVAR: DE MEO





SASSUOLO – MILAN h. 15.00

MARIANI

BINDONI – IMPERIALE

IV: ABISSO

VAR: DOVERI

AVAR: LIBERTI





ATALANTA – ROMA h. 18.00

DI BELLO

LONGO – CECCONI

IV: AYROLDI

VAR: IRRATI

AVAR: TOLFO