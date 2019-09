Dopo gli anticipi di ieri e in attesa del Monday Night tra Torino e Lecce, sono sei le partite in programma oggi per la terza giornata di Serie A. Di seguito gli episodi da moviola analizzati dalla redazione di Calciomercato.com:





GENOA – ATALANTA domenica ore 12:30

FABBRI di Ravenna

ALASSIO – SANTORO

IV: PAIRETTO

VAR: MARESCA di Napoli

AVAR: DI VUOLO



90' RIGORE PER FALLO DI DJIMSITI SU KOUAME' - Calcio di rigore assegnato al Genoa per fallo di Djimsiti su Kouamé in area: il contatto è netto, ma forse non così vigoroso da concedere il rigore.



83' ANNULLATO GOL A GOSENS - Annullato il 2-0 dell'Atalanta firmato da Gosens, per posizione di offside sul lancio dalla difesa.



60' RIGORE PER FALLO DI ZAPATA SU ZAPATA - Calcio di rigore assegnato all'Atalanta per fallo di Christian Zapata sul cugino Duvan: l'attaccante controlla in area con le spalle verso la porta, il difensore lo calcia in pieno. Penalty giusto.



45' GIALLO PER ILICIC - Giallo per Ilicic per un fallo su Criscito che però non sembra meritare gli estremi dell'ammonizione.



3' GOL ANNULLATO A ROMERO - Subito rete annullata al difensore del Genoa, che controlla su assist di Ghiglione e deposita in rete: la sua posizione di partenza era però di offside.







BRESCIA – BOLOGNA domenica ore 15

ROCCHI di Firenze

BACCINI – PAGNOTTA

IV: MASSIMI

VAR: PICCININI di Forlì

AVAR: GALETTO



79' ANNULLATO GOL A BRUNO ALVES - Annullato il potenziale 2-3 di Bruno Alves per una posizione di fuorigioco prima del colpo di testa del portoghese sulla punizione battuta dalla trequarti.



56' GOL DI PALACIO VERIFICATO CON IL VAR - Gol di Palacio verificato col VAR per una possibile posizione di fuorigioco di Orsolini, autore del cross, che però è regolare.



47' ROSSO PER DESSENA - Secondo cartellino giallo per il centrocampista del Brescia, che simula in area e viene dunque ammonito: rosso per lui, lombardi in 10.



40' GOL DI BANI REGOLARE - Il gol di Bani del Bologna viene rivisto al VAR, ma la posizione di gioco è corretta.





PARMA – CAGLIARI domenica ore 15

PASQUA di Tivoli

GIALLATINI – SCATRAGLI

IV: SERRA

VAR: DOVERI di Roma 1

AVAR: DEL GIOVANE





SPAL – LAZIO domenica ore 15

CALVARESE di Teramo

SCHENONE – BRESMES

IV: GHERSINI

VAR: AURELIANO di Bologna

AVAR: DI IORIO



12' RIGORE PER FALLO DI MANO DI TOMOVIC - Fallo di mano in area di Tomovic su controllo di Caicedo, l'arbitro Calvarese lo assegna dopo averlo rivisto al VAR per verificare anche la posizione di Parolo, attivo nell'azione.





ROMA – SASSUOLO domenica ore 18

CHIFFI di Padova

PERETTI – VIVENZI

IV: SACCHI

VAR: GIACOMELLI di Trieste

AVAR: TOLFO





HELLAS VERONA – MILAN domenica ore 20:45

MANGANIELLO di Pinerolo

DE MEO – VALERIANI

IV: DI MARTINO

VAR: ORSATO di Schio

AVAR: MONDIN