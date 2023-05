La domenica di Serie A, in attesa di Juventus-Cremonese di questa sera, ci regala quattro match di assoluta importanza per la corsa salvezza e la zona Champions. Segui, insieme a Calciomercato.com, tutti gli episodi da moviola della giornata di oggi.





HELLAS VERONA-TORINO (domenica 14 maggio, ore 12.30)



Arbitro: Di Bello

Assistenti: Bercigli-Cecconi

IV Ufficiale: Santoro

VAR: Guida

AVAR: Banti



FIORENTINA-UDINESE (domenica 14 maggio, ore 15)



Arbitro: Paterna

Assistenti: Vono-Saccenti

IV Ufficiale: M. Gualtieri

VAR: Abisso

AVAR: Marini



10' - GOL ANNULLATO A BARAK - Check del VAR che annulla il raddoppio della viola con Barak. Passaggio filtrante di Ikoné per Kouamé che si muove in posizione di offside, anticipa Silvestri e, nel contrasto, la palla finisce sui piedi di Barak che insacca. Tutto fermo, fuorigioco confermato e rete giustamente annullata



MONZA-NAPOLI (domenica 14 maggio, ore 15)



Arbitro: Cosso

Assistenti: Tolfo-Massara

IV Ufficiale: Rutella

VAR: Fourneau

AVAR: Mariani



BOLOGNA-ROMA (domenica 14 maggio, ore 18)



Arbitro: Orsato

Assistenti: Meli-Alassio

IV Ufficiale: Volpi

VAR: Mazzoleni

AVAR: Di Martino