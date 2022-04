Di seguito i principali episodi da moviola dei match del sabato della 34esima giornata di Serie A. Alle 15 Torino-Spezia e Venezia-Atalanta, alle 20.45 Verona-Samp.





TORINO-SPEZIA h15.00

GHERSINI

BOTTEGONI – VECCHI

IV: MARCENARO

VAR: NASCA

AVAR: BACCINI



3' RIGORE PER IL TORINO - Fallo di Erlic in area su Sanabria, sull'ottima imbucata di Lukic: Ghersini assegna il rigore col VAR.





VENEZIA-ATALANTA h. 15.00

FOURNEAU

LONGO – BERCIGLI

IV: MARCHETTI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DE MEO



5' GOL ANNULLATO AL VENEZIA - Aramu dalla sinistra, Henry si tuffa di testa e batte Musso, ma era in posizione di fuorigioco. Rete annullata.





VERONA-SAMPDORIA h. 20.45

AYROLDI

DI VUOLO – MORO

IV: MERAVIGLIA

VAR: AURELIANO

AVAR: DI IORIO