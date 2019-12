Prosegue il 14esimo turno di Serie A con altri sei incontri in programma in questa domenica, in attesa del posticipo tra Cagliari e Sampdoria in programma domani. Di seguito gli episodi da moviola della giornata analizzati dalla redazione di Calciomercato.com:



JUVENTUS – SASSUOLO h. 12.30

LA PENNA

DI VUOLO – COLAROSSI

IV: ROS

VAR NASCA

AVAR SCHENONE



67' - Calcio di rigore per la Juventus. Romagna nell'area del Sassuolo interviene in scivolata per provare a prendere palla a Dybala, ma colpisce solo l'avversario. Corretta l'assegnazione del penalty, il fallo del difensore del Sassuolo sull'argentino è evidente.



61' - Annullato un gol a Cristiano Ronaldo per posizione di fuorigioco. Il portoghese segna il 2-2, ma interviene il guardalinee per segnalare la posizione irregolare di CR7. Chiamata corretta dell'arbitro.



55' - Sugli sviluppi di un angolo, cintura in area di rigore di Romagna su De Ligt, che provava a staccare: intervento al limite. La Juve protesta, per La Penna e il Var non è da rigore.



22' - Silent Check al Var in occasione del gol di Boga: non c'è fuorigioco, rete giustamente convalidata.​



INTER – SPAL

IRRATI

CALIARI – VECCHI

IV: VOLPI

VAR: BANTI

AVAR: VIVENZI​



36’ - Colpo di testa di Lautaro Martinez nell’area della Spal, Tomovic la colpisce col braccio che però è attaccato al corpo e non aumenta il volume. Per l’arbitro Irrati non è rigore, il Var conferma la decisione del direttore di gara.​



LAZIO – UDINESE

DI BELLO

DE MEO – AFFATATO

IV: CAMPLONE

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI​



45' - Correa viene abbattuto in area da Nuytinck dopo un bel dribbling e Di Bello indica di nuovo il dischetto. Decisione corretta dell'arbitro.



34' - Contatto tra Troos-Ekong e Correa in area di rigore: l'attaccante della Lazio cade, per Di Bello è inizialmente tutto regolare. L'arbitro viene però richiamato al Var e - dopo aver rivisto le immagini - assegna il calcio di rigore.​ Giusta la decisione del direttore di gara.



PARMA – MILAN

VALERI

LIBERTI – BRESMES

IV: ILLUZZI

VAR: CHIFFI

AVAR: CECCONI​



NAPOLI – BOLOGNA h. 18.00

PASQUA

LO CICERO – SANTORO

IV: MANGANIELLO

VAR: MARIANI

AVAR: DI IORIO​



H. VERONA – ROMA h. 20.45

GUIDA

GALETTO – LONGO

IV: PAIRETTO

VAR: GIACOMELLI

AVAR: MONDIN