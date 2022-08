Di seguito i principali episodi da moviola dei match in programma oggi per quanto riguarda la seconda giornata di Serie A.





TORINO – LAZIO h. 18.30

PICCININI

TOLFO – CAPALDO

IV: MARINELLI

VAR: DI PAOLO

AVAR: LONGO S.





UDINESE – SALERNITANA h. 18.30

AURELIANO

BINDONI – IMPERIALE

IV: PERENZONI

VAR: NASCA

AVAR: PAGANESSI



45'+4' - ESPULSO PEREZ - Calcione da dietro senza alcun senso di Neuhen Perez a Mazzocchi, che stava involandosi verso la porta dell'Udinese ma non era comunque in zona pericolosa: Aureliano non ha dubbi e caccia l'argentino, espulsione sacrosanta.



5' RIGORE PER L'UDINESE TOLTO DAL VAR - Traversone dalla corsia mancina di Pereyra, che viene toccato da parte di Bronn in area: Aureliano prima assegna rigore per fallo di mano del tunisino, poi viene richiamato dal VAR e cambia idea. In effetti Bronn sembra colpire la sfera con l'ascella e non col braccio.





INTER – SPEZIA h. 20.45

GHERSINI

DI IORIO – RASPOLLINI

IV: SANTORO

VAR: MARINI

AVAR: GUIDA





SASSUOLO – LECCE h. 20.45

COLOMBO

ROSSI M. – MARCHI

IV: MIELE G.

VAR: PATERNA

AVAR: IRRATI