Finalmente ci siamo, è tornata la Serie A. Nelle due partite di ieri sera sono avvampate le polemiche: a Parma un gol annullato per fuorigioco millimetrico a Ronaldo, a Firenze rigori, Var e altro ancora. Questa sera il Milan sfida l'Udinese alle 18, in serata tutte le altre. Di seguito tutti gli episodi da moviola delle gare di oggi analizzati dalla redazione di calciomercato.com:



UDINESE – MILAN ore 18:00

PASQUA di Tivoli

VIVENZI – RANGHETTI

IV: MAGGIONI

VAR: GIACOMELLI di Trieste

AVAR: DEL GIOVANE



82' On field review per un tocco di mano di Samir nell'area di rigore dell'Udinese. Per Pasqua non c'è nulla, si riparte da rimessa dal fondo.



70' Lancio di Suso per Piatek, leggera trattenuta di Ekong sull'attaccante rossonero, che accentua la caduta. L'arbitro lascia correre, senza ricorrere all'ausilio del Var.



45' Tocco con il braccio di Sam Castillejo al limite dell'area di rigore del Milan: silent check per l'arbitro Pasqua, che ordina di riprendere il gioco senza on field review.



29' Contrasto aereo tra Rodriguez e Pussetto: il terzino svizzero allarga un po' il braccio, senza però conseguenze.



25' Intervento regolare di Troost Ekong in scivolata su Piatek lanciato a rete: il difensore bianconero prende il pallone.



22' Ammonito Paquetà per un intervento duro su Stryger Larsen.



CAGLIARI – BRESCIA ore 20:45

ABBATTISTA di Molfetta

PAGANESSI – BRESMES

IV: ILLUZZI

VAR: PAIRETTO di Nichelino

AVAR: DI IORIO



ROMA – GENOA ore 20:45

CALVARESE di Teramo

LIBERTI – CECCONI

IV: ROS

VAR: FABBRI di Ravenna

AVAR: PASSERI



SAMPDORIA – LAZIO ore 20:45

ROCCHI di Firenze

MELI – PERETTI

IV: SERRA

VAR: BANTI di Livorno

AVAR: TOLFO



SPAL – ATALANTA ore 20:45

MANGANIELLO di Pinerolo

ROCCA – PAGLIARDINI

IV: BARONI

VAR: CHIFFI di Padova

AVAR: LO CICERO



TORINO – SASSUOLO ore 20:45

MARIANI di Aprilia

SANTORO – BACCINI

IV: GHERSINI

VAR: ABISSO di Palermo

AVAR: LONGO



HELLAS VERONA – BOLOGNA ore 20:45

GIUA di Olbia

SCHENONE – IMPERIALE

IV: DI MARTINO

VAR: NASCA di Bari

AVAR: GALETTO