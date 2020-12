Parte la tredicesima giornata di Serie A e calciomercato.com è pronto a raccontarvi gli episodi da Moviola di Fiorentina-Verona e Sampdoria-Crotone.



FIORENTINA-VERONA

Arbitro: Francesco Forneau

Assistenti: Stefano Del Giovane, Manuel Robilotta

IV uomo: Antonio Rapuano

VAR: Piero Giacomelli

AVAR: Rodolfo Di Vuolo



18' Vlahovic cade in area di rigore su presunto tocco di Gunter. Altro rigore dubbio, altro rigore concesso da Fourneau. Qui non interviene il Var.



2' Salcedo protegge palla sul lato corto dell'area di rigore, all'interno della stessa. Spostandosi la palla per andare verso il fondo, cade dopo uno scontro con Barreca, in fase di recupero: il direttore di gara fischia il rigore. Salcedo allarga la gamba destra, Barreca prova a evitarlo saltando: c'è un leggero contatto, richiamato al Var Fourneau conferma il rigore.



SAMPDORIA-CROTONE



Arbitro: Manganiello



Guardalinee: Bottegoni e Ruggieri.



IV uomo: Sozza.



VAR: Pairetto.



A.VAR: Di Iorio.