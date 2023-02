Questi i principali episodi da moviola del lunch match e delle sfide delle 15 della 23esima giornata di Serie A.



ATALANTA – LECCE h. 12.30

PICCININI

BERCIGLI – CECCONI

IV: COSSO

VAR: DI PAOLO

AVAR: LONGO S.



SECONDO TEMPO



48' Hojlund lavora per Lookman che batte Falcone in uscita, ma l'inglese è in fuorigioco.



PRIMO TEMPO



28' Tuia chiude su Maehle, sbracciando un po', ma non c'è fallo.



16' Cross dalla sinistra di Maehle, Hojlund anticipa Falcone che frana su di lui. Check Var, ma non c'è rigore.



4' Ceesay, prima di calciare dalla distanza e trovare il gol, si libera di Demiral strattonandolo un po', ma non sembra esserci fallo





FIORENTINA – EMPOLI h. 15.00

PRONTERA

PRENNA – ROSSI L.

IV: ZUFFERLI

VAR: FOURNEAU

AVAR: MARCHETTI







SALERNITANA – LAZIO h. 15.00

ABISSO

BACCINI – ROCC

IV: MARINELLI

VAR: FABBRI

AVAR: MUTO