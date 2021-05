Di seguito tutti gli episodi da moviola delle partite del sabato di Serie A analizzati in tempo reale dalla redazione di Calciomercato.com:



GENOA-ATALANTA, ore 15.00

Arbitro: MARINELLI

Assistenti: DEI GIUDICI – PAGNOTTA

IV: GIUA

VAR: BANTI

AVAR: CECCONI



27' Il raddoppio dell'Atalanta è convalidato dopo consulto al Var. Sull'azione di Zapata il pallone non esce completamente sulla linea di fondo. Regolare dunque l'assist per Malinovskyi che poi va a segno.



SPEZIA-TORINO, ore 15.00

Arbitro: ORSATO

Assistenti: GIALLATINI – COLAROSSI

IV: VOLPI

VAR: MARIANI

AVAR: DI VUOLO



41' Vojvoda interviene in ritardo in area di rigore su Pobega. Il pestone sembra netto, Orsato non ha dubbi e concede il rigore allo Spezia.