Di seguito la rassegna degli episodi rilevanti per la moviola delle gare della domenica di Serie A, eccezion fatta per Atalanta-Juventus, per la quale è possibile trovare la news dedicata:



TORINO – MONZA h. 15.00

ZUFFERLI

SECHI – BARONE

IV: PRONTERA

VAR: ABBATTISTA

AVAR: ABISSO



37' - Gol di Miranchuk annullato: Sanabria controlla forse con un braccio, allarga per Vojvoda che dribbla Birindelli e conclude: Miranchuk appoggia in rete, ma dopo una revisione al Var Zufferli annulla.



32' - Contatto tra Izzo e Buongiorno in area brianzola, il Var fa un controllo ma non ravvisa irregolarità.



30' - Ricci agganciato da Pessina, il fallo, che sembra non esserci, era comunque fuori area.



NAPOLI – FIORENTINA h. 18.00

MARCHETTI

DI VUOLO – RANGHETTI

IV: MINELLI

VAR: BANTI

AVAR: DI MARTINO







LECCE – H. VERONA h. 20.45

MASSA

LOMBARDO – PAGLIARDINI

IV: MARCENARO

VAR: NASCA

AVAR: CHIFFI