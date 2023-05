Vincere o morire per la, una ghiotta occasione per lo: allo Zini di Cremona è penultima contro quartultima, sei punti a separare i grigiorossi e i bianchi a cinque giornate dalla fine. Ne consegue che. Invece, un successo proietterebbe la Cremonese a tre punti dalla salvezza. Lo Spezia ha recuperatoalmeno per la convocazione, da valutarne la tenuta visto che l'angolano parte dalla panchina. Gli Aquilotti sono stati rimontati in casa dall'Atalanta nel turno infrasettimanale, mentre i lombardi hanno strappato un punto a San Siro contro il Milan che è riuscito a segnare solo al 93'. Non solo la corsa Champions, stasera si decide anche una bella fetta di salvezza. O retrocessione.LE STATISTICHECremonese ehanno pareggiato le ultime due sfide tra Serie A, Serie B e Coppa Italia (incluso l’unico precedente nel massimo campionato della gara d’andata), le due squadre solo una volta hanno registrato più pareggi di fila in queste tre competizioni (tre tra il 1932 e il 1933 – tutte nel campionato cadetto).Solo il Verona (30) ha incassato più gol in gare casalinghe rispetto allain questo campionato: 26, al pari dello Spezia.Grazie alla rete contro il Milan nel turno scorso, David(14 reti) ha raggiunto Victor Obinna al quinto posto dei giocatori nigeriani con più gol in Serie A (in quarta posizione c’è Stephen Makinwa a 16); l’attaccante della Cremonese – ex giocatore dello Spezia – dopo le marcature contro Verona e Milan, potrebbe andare a bersagio in tre gare di fila per la prima volta nella massima serie.Simoneha fornito un assist in ognuna delle ultime due trasferte del torneo (vs Sampdoria e Atalanta); il classe ’96, oltre ad essere il miglior assistman dello Spezia in questo campionato (quattro), potrebbe prendere parte a reti in tre gare esterne di fila in Serie A per la prima volta da agosto 2021 (gol contro il Cagliari, assist contro Sampdoria e Bologna).