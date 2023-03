Lecce-Torino, in scena allo Stadio Via del Mare di Lecce alle 12.30, è il lunch match domenicale della 26esima giornata di Serie A: di seguito gli episodi arbitrali più discussi, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com. A seguire, tutti gli episodi dubbi di Cremonese-Fiorentina e Verona-Monza, partite delle ore 15.



Lecce- Torino domenica ore 12.30

Sacchi

Palermo – Mokhtar

Iv: Rutella

Var: Marini

Avar: Ghersini



30': MAXI RISSA AL VIA DEL MARE! Si accende il match con un parapiglia a metà campo dopo uno scontro tra Ilic e Strefezza. Sacchi riprende in mano le redini dell'incontro. Giallo per Milinkovic-Savic per proteste, per Strefezza e per Ilic, reo di aver acceso la rissa con il suo intervento falloso



29': Ammonito Buongiorno per un'entrata da dietro su Strefezza



28': Cartellino giallo per Gonzalez per una trattenuta su Radonjic



20': GOL REGOLARE DI SINGO. Dopo un veloce controllo al VAR, viene convalidata la posizione di Singo sullo spiovente di Miranchuk. Il gol è buono



Cremonese - Fiorentina domenica ore 15.00

Marcenaro

Vecchi – Moro

Iv: Manganiello

Var: Guida

Avar: Di Martino



H. Verona – Monza domenica ore 15.00

Piccinini

Pagliardini – Macaddino

Iv: Ferrieri Caputi

Var: Massa

Avar: Muto