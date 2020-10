Dopo l’anticipo di ieri terminato 3-3 tra Sassuolo e Torino, si giocano oggi tre partite per la 5a giornata di Serie A. Di seguito gli episodi da moviola delle tre gare in programma analizzati dalla redazione di Calciomercato.com:



ATALANTA – SAMPDORIA Sabato 24/10 h. 15.00

CALVARESE

PERETTI – MUTO

IV: VOLPI

VAR: BANTI

AVAR: TEGONI



44' - Calcio di rigore per la Sampdoria. ​Cross di Augello, Jankto calcia al volo col destro: Mojica, è sì girato di spalle ma con lo sguardo è rivolto verso l'avversario e colpisce il pallone con la mano sinistra. Il braccio dell'esterno dell'Atalanta è largo, protesta la Samp. Dopo esser stato richiamato dal Var, Calvarese assegna il calcio di rigore per la squadra di Ranieri.





GENOA – INTER Sabato 24/10 h. 18.00

MASSA

ALASSIO – BOTTEGONI

IV: MANGANIELLO

VAR: DI BELLO

AVAR: LIBERTI





LAZIO – BOLOGNA Sabato 24/10 h. 20.45

IRRATI

FIORITO – ZINGARELLI

IV: DIONISI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI VUOLO