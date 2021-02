Dopo il successo dell'Inter a Firenze, prosegue il programma della ventunesima giornata di Serie A. A Bergamo, l'Atalanta ospita il Torino, mentre il Sassuolo riceve lo Spezia. Calciomercato.com presenta tutti gli episodi dubbi dei due match delle 15:



ATALANTA – TORINO

FOURNEAU

PASSERI – DI VUOLO

IV: DOVERI

VAR: VALERI

AVAR: BINDONI



42' Rigore per il Torino: trattenuta di Palomino su Belotti. Fourneau non ha dubbi, cartellino giallo per il centrale bergamasco.



34' Singolare episodio al Gewiss Stadium: Fourneau ammonisce Romero per un fallo su Belotti, ma l'attaccante ammette sportivamente di non aver subito fallo. Grande fair play per l'attaccante granata, che poi restituisce il pallone agli avversari. ​



15' Gol dell'Atalanta: lancio lungo per Ilicic, che controlla e batte Ilicic. Fourneau inizialmente annulla per fuorigioco, ma il Var riconosce la posizione regolare dello sloveno. ​



SASSUOLO – SPEZIA

SACCHI

FIORE – BERCIGLI

IV: MASSIMI

VAR: NASCA

AVAR: DEL GIOVANE