Di seguito i principali episodi da moviola dei primi tre match del turno infrasettimanale, la quinta giornata di Serie A, Bologna-Genoa, in scena alle 18.30, Fiorentina-Inter e Atalanta-Sassuolo, in scena alle 20.45, analizzati da Calciomercato.com:





BOLOGNA – GENOA

FOURNEAU

PAGANESSI – CAPALDO

IV: COLOMBO

VAR: BANTI

AVAR: LO CICERO



92' ESPULSO MIHAJLOVIC - L'allenatore del Bologna viene mandato via per proteste da Fourneau, legate ancora all'episodio precedente.



87' RIGORE PER IL GENOA - Contatto in area tra Bonifazi e Kallon, l'arbitro concede il penalty nonostante la trattenuta sembri esigua e prima ci sia un ipotetico fallo di Behrami sullo stesso Bonifazi.​ Ma niente check al VAR.



84' RIGORE PER IL BOLOGNA - Netta trattenuta in area di rigore da parte di Vanheusden su Nicola Sansone , Fourneau assegna correttamente il rigore.





ATALANTA – SASSUOLO

MASSA

VALERIANI – PERROTTI

IV: MARINELLI

VAR: GIACOMELLI

AVAR: MELI





FIORENTINA – INTER

FABBRI

COSTANZO – PASSERI

IV: ZUFFERLI

VAR: MARESCA

AVAR: CARBONE



22' - Gol della Fiorentina, affondo di Gonzalez che supera Skriniar e mette sul secondo palo dove Sottil deposita in rete a porta sguarnita​. Proteste nerazzurre per una spallata dell'argentino sulla schiena dello slovacco.



18' - Ammonito Skriniar per l'intervento su Nico Gonzalez: lo slovacco colpisce la palla e poi il piede dell'esterno, il giallo sembra eccessivo.