Dusan Vlahovic è stato uno dei calciatori più cercati nello scorso mercato tanto da sfiorare anche il passaggio all'Atletico Madrid. Dopo tante incertezze e trattative, però, l’attaccante serbo ha deciso di restare a Firenze un altro anno per cercare l’exploit definitivo. Il classe 2000 ha spiegato così la sua scelta di continuare a vestire la maglia viola ai microfoni di DAZN, tirando in ballo Francesco Totti: “Noi dei balcani usiamo più il cuore del cervello, per questo sono rimasto a Firenze. Un rischio. Ma guardate il cucchiaio di Totti: contro l’Olanda ha rischiato ed è entrato nella storia”.