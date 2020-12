Di seguito i principali episodi da moviola di Crotone-Parma, anticipo della 14esima giornata di Serie A in scena allo Stadio Ezio Scida, analizzati da Calciomercato.com:





CROTONE – PARMA (ore 18.30)

MARESCA

CAPALDO – MARGANI

IV: MARINELLI

VAR: PASQUA

AVAR: PASSERI



25' - Annullato il gol del pari di Karamoh: servito da Inglese, deposita in rete, ma l'attaccante italiano era in fuorigioco.