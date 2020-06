È Parma-Inter il posticipo della 28a giornata di Serie A. I padroni di casa vogliono restare in scia per l'Europa, la squadra di Conte è terza e vuole tenere il passo di Lazio e Atalanta. Di seguito gli episodi da moviola della partita analizzati dalla redazione di Calciomercato.com:



PARMA – INTER Domenica 28/06 h. 21.45



MARESCA

MONDIN – PRENNA

IV: LA PENNA

VAR: GUIDA

AVAR: VIVENZI



37’ - Protestano i giocatori del Parma, soprattutto Kulusevski. L’esterno entra in area di rigore palla al piede e cade a terra dopo un contatto con Barella, l'arbitro è ben posizionato e valuta l'intervento non da rigore. Grandi proteste del Parma, il Var non interviene. Restano molti dubbi, il penalty poteva starci.



30' - Ammonito Dermaku per un fallo non lontano dall'area di rigore del Parma ai danni di Gagliardini.



27' - Ammonito Lautaro Martinez per aver ritardato la battuta della punizione del Parma.



21' - Proteste dell'Inter per un presunto intervento irregolare di Kurtic nell'area di rigore del Parma. Sullo stacco di testa di Godin, Kurtic tocca col braccio largo e l'arbitro viene richiamato dal Var per rivedere l'episodio. Durante la review, sempre dal Var viene segnalata la posizione di fuorigioco di partenza di Godin. Corretta la decisione della squadra arbitrale di non concedere il penalty ai nerazzurri per il precedente fuorigioco di Godin.