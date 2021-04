Di seguito i principali episodi da moviola dei posticipi della 32esima giornata di Serie A, Roma-Atalanta alle 18.30 e Napoli-Lazio alle 20.45:





ROMA-ATALANTA (ore 18.30)

Arbitro: CALVARESE

Assistenti: VIVENZI – VALERIANI

Quarto uomo: PICCININI

VAR: FABBRI

AVAR: DEL GIOVANE



36' - Leggera sbracciata in area di Maehle ai danni di Mkhitaryan: va giù l'armeno, ma per l'arbitro non ci sono gli estremi per il rigore





NAPOLI-LAZIO (ore 20.45)

Arbitro: DI BELLO

Assistenti: ALASSIO – TEGONI

Quarto uomo: ABISSO

VAR: IRRATI

AVAR: BINDONI