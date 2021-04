Anche se le due partite più interessanti sono piazzate al giovedì. Comunque le secessionistesi fanno vedere e non potranno fare flanella.Lukaku non ha trovato una serata fortunata a Napoli, due spizzate e due legni. Non male. In casa dellopuò tornare a fare il Romelu che conosciamo, la difesa che si troverà di fronte ha appena preso quattro reti dal Bologna, non si segnala un borsino in crescita. Si può cominciare con lui, marcatore nel match.Animata dai sentimenti dell'interista ma al quadrato al cubo all'ennesima potenza sarà la Juventus, battuta dal gomito di Alex Sandro nel finale con l'Atalanta (quel tiro da fuori sarebbe stato più che prendibile) e dalle enormi polemiche seguite alla Superlega. Ilavrà fatto fatica a tirarsi fuori dagli spogliatoi di Cagliari dopo quella surreale partita persa. Qui vado con l'1/1 parziale finale.dovrebbe essere facile. Giocata sul paradigma: "Si attacca, si ripiega, si riattacca". Per il Milan i punti saranno d'oro da qui alla fine, il Sassuolo giocherà delle amichevoli e questo lo renderà ancora più pericoloso. Tre gol almeno, con entrambe a segno, è un pronostico condivisibile da tanti di voi. Credo.avevano proprio voglia di giocare, contro Spezia e Roma. E di vincere, cosa che è puntualmente avvenuta. La garra messa in mostra toverà la sua onda lunga in questo testa a testa, in cui Sinisa si siederà in panca da grande ex. Andranno in porta con facilità? Io credo proprio di sì, nelle ultime cinque quattro sono finite con i gol.è un altro "gol". Spappolato. Serse Cosmi ha visto i suoi un po' sciallati contro l'Udinese e alla fine l'ha detto, comunque Simy (su rigore) e quel maledetto palo al 90' (ci ha sottratto una bella quota) sono arrivati a dama. Qui con la banda-Ranieri si tornerà a contare col pallottoliere. Niente di più niente di meno.L'unico match che artiglio fuori confini è in Portogallo. Non è semplicissimo ma fattibile. Ilha agganciato punti pesantissimi e respira, ilche lo ospita ha l'occasione di rubarne al Benfica nella chiave lotta Champions League. Non è un quotone, chi non si fidasse lasci pure nell'angoletto e vada soltanto di italiane.PS Sestine non ne proponevo da mesi e mesi. Ma se il momento si mostra favorevole puoi provare a spingere.Spezia-Inter marcatore Lukaku (quota 1,65)Juventus-Parma parziale/finale 1/1 (1,68)Milan-Sassuolo gol/over 2,5 (1,50)Bologna-Torino gol (1,63)Crotone-Sampdoria gol/over 2,5 (1,63)Braga-Boavista 1 (1,49)