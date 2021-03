Dopo Lazio-Crotone e Atalanta-Spezia di ieri, sono tre le partite in programma oggi per la 27a giornata di Serie A. Si parte alle 15 con Sassuolo-Verona, segue Benevento-Fiorentina alle 18 e infine c’è Genoa-Udinese alle 20.45. Di seguito tutti gli episodi da moviola delle tre gare analizzati dalla redazione di Calciomercato.com:









76' - Ammonito Locatelli per un intervento in scivolata da dietro su Lazovic. Anche questo giallo è corretto.



60' - Zaccagni è in posizione di fuorigioco quando segna il 2-2. Giusta la segnalazione dell'assistente, il Var conferma.



55' - Ammonito Magnani per una trattenuta su Caputo che gli aveva preso il tempo.



54' - Ammonito Djuricic per essersi tolto la maglia per esultare dopo il gol del 2-1.



29’ - Ammonito Faraoni per un intervento da dietro su Djuricic. Decisione giusta, il giocatore del Verona è andato dritto sull’avversario senza possibilità di prendere il pallone.​





