Calciomercato.com vi offre la moviola LIVE dei due anticipi del martedì di Serie A e che vedranno scendere in campo prima Verona e Udinese che si affronteranno al Bentegodi e poi Brescia e Juventus in campo al Rigamonti.



Verona-Udinese ore 19

Chiffi (​Tegoni-Bresmes; IV: Sacchi; Var Abisso, Avar Tolfo)

17' - Rodrigo Becao si accascia a terra dopo uno scontro con Pessina. L'arbitro non vede e allora tocca al Var controllare l'azione con il difensore che mima il gesto della gomitata. Nulla di serio però. perché il Var conferma la ripresa del gioco senza provvedimenti.

30' - Zaccagni entra in area stretto a sandwich fra Becao e Troost-Ekong e cade chiedendo un rigore. Contatto dubbio, ma il Var non interviene



Brescia-Juventus ore 21

Pasqua (​Bindoni-Santoro; IV: Marini; Var Giacomelli, Avar Galetto)