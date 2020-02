Tre anticipi nel sabato della 22esima giornata di Serie A: si parte alle 15 con Bologna-Brescia e si chiude alle 20.45 con Sassuolo-Roma. Su calciomercato.com seguiremo questi match anche alla MOVIOLA, analizzando gli episodi più significativi.





BOLOGNA – BRESCIA Sabato 01/02 h. 15.00

DOVERI

GIALLATINI – PAGLIARDINI

IV: SERRA

VAR: ABISSO

AVAR: MANGANELLI





CAGLIARI – PARMA Sabato 01/02 h. 18.00

IRRATI

DEL GIOVANE – GORI

IV: PRONTERA

VAR: AURELIANO

AVAR: COSTANZO





52' RIGORE PER IL CAGLIARI: Gagliolo interviene in maniera scomposta, col braccio largo sul volto di Joao Pedro, Irrati concede correttamente il penalty, poi sbagliato dal brasiliano



58' IL VAR TOGLIE IL PENALTY AL PARMA: Klavan prova ad anticipare Cornelius, ma colpisce la palla col gomito troppo largo. Irrati indica il tiro dagli undici metri, ma il Var Aureliano segnala che, mentre il resto del corpo è tutto in area, il braccio dell'estone è fuori: solo calcio di punizione per i gialloblù.





SASSUOLO – ROMA Sabato 01/02 h. 20.45

PAIRETTO

SCHENONE – VECCHI

IV: ABBATTISTA

VAR: GIACOMELLI

AVAR: PRETI