Serie A, la MOVIOLA LIVE: rosso con Var a Gaetano, espulso anche un componente della panchina Cagliari

Di seguito la rassegna dei principali episodi da moviola nel pomeriggio della 35esima giornata di Serie A:MarcenaroMoro – GarzelliIv: MonaldiVar: AbissoAvar: Piccinini44' - Gli animi si surriscaldano, ammonito Ranieri, tecnico dei sardi, ed espulso Vitantonio Pascale, collaboratore dell'allenatore ex Samp.44' - Gaetano entra con la gamba alta a centrocampo: in un primo momento viene ammonito, ma il Var richiama l'arbitro che dopo aver visto le immagini opta per il rosso diretto al trequartista.gol annullato al Cagliari per fallo di mani di Deiola.

