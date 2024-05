Cagliari-Lecce, finale di primo tempo infuocato: due rossi e un giallo, cosa è successo

Non è stato un finale di primo tempo semplice da gestire per l'arbitro di, Matteo Marcenaro, che ha dovuto estrarre due cartellini rossi e uno giallo nell'arco di pochi secondi. Parte tutto da un intervento a gamba alta di Gianluca Gaetano sanzionato con un giallo e dalla chiamata alla revisione da parte delLa review ha convinto Marcenaro a tramutare il giallo inma nel frattempo il tecnico del Cagliari. Poco dopo, con gli animi in fiamme per una sfida importante in chiave salvezza, l'arbitro è stato costretto adanche un componente della panchina dei sardi, l'assistente di Ranieri Vitantonio