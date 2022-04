La terza vittoria consecutiva in una settimana, arrivata contro una formazione in lotta per l’Europa come la Fiorentina, rilancia le ambizioni salvezza della Salernitana, che dopo aver abbandonato l’ultimo posto in classifica ora è a solo 3 punti – con una gara da recuperare – dal quart’ultimo posto che significherebbe permanenza in Serie A. Per gli esperti gli uomini di Davide Nicola possono compiere l’impresa: la retrocessione dei granata è offerta ora a 1,60 contro il 2,75 di Cagliari e Sampdoria, le dirette avversarie di Ribery e compagni. Continua invece il momento nero del Venezia, reduce dall’ottava sconfitta consecutiva, e ormai data per spacciata a 1,05. Nonostante la vittoria ottenuta all’ultimo respiro nello scontro diretto contro il Cagliari, sono poche anche le speranze di salvezza del Genoa di mister Blessin, offerta come possibile retrocessa in quota a 1,20.