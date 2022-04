La Salernitana ora ci crede davvero: le due vittorie contro Sampdoria e Udinese hanno rilanciato la formazione granata, che questo weekend torna a giocare tra le mura amiche e ospita la Fiorentina. I betting analyst però, vedono favorita la formazione viola, per cui il «2» vale 1,67 la posta. Match quindi in salita per i campani, offerti vincenti a 5,40, mentre la quota del segno «X» si attesta a 3,85. Prevale il Goal a 1,68, con il No Goal alto a 2,12.Avanti anche l'Over all'Arechi, proposto a 1,73, mentre un match con meno di tre reti si gioca a 2,12. Tra i risultati esatti avanti l'1-1, che paga 7 volte la posta, seguito dall'1-2 per la Fiorentina, visto a 7,50. Una vittoria ospite per 0-1 è proposta invece a 8, con lo 0-2 su 888 a 8,50. Serviranno i gol degli attaccanti alla squadra di Nicola per avere la meglio contro la Fiorentina: il principale indiziato a sbloccare il match è Federico Bonazzoli, in quota 8, mentre una rete di Verdi, capace di regalre i 3 punti in extremis contro l'Udinese, vale 10 volte la posta. Dall'altro lato cerca conferme Arthur Cabral,m in rete contro il Napoli: un nuovo sigillo dell'attaccante vale 4 volte la posta.