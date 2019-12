Il 2019 si chiude lasciandosi alle spalle un grande anno di calcio in Serie A. Ricco di conferme, come la Juventus campione d'Italia per l'ottava volta consecutiva. Ma anche di importanti novità, come la Lazio vincitrice di Coppa Italia e Supercoppa Italiana.



LA VOSTRA TOP 11 - Calciomercato.com tira le somme chiamando in causa i lettori, che negli ultimi giorni hanno partecipato ai sondaggi per eleggere la top 11 del campionato. Ecco i calciatori più votati: Handanovic; Bonucci, de Vrij, Acerbi; Luis Alberto, Brozovic, Barella, Papu Gomez; Lautaro Martinez, Immobile, Cristiano Ronaldo. All. Gasperini.



NERAZZURRI - Balza subito all'occhio la netta presenza di nerazzurri: 5 giocatori dell'Inter, uno dell'Atalanta più l'allenatore Gasperini. Le uniche altre due squadre rappresentate sono la Lazio con tre elementi e la Juve con due. Oltre al tecnico in panchina, ci sono 4 italiani e 7 stranieri.