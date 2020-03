Ieri, a Nyon, si è deciso di far slittare l’Europeo al 2021, consapevoli di quanto sia importante terminare la stagione in maniera regolare, per quanto riguarda Champions, Europa League e, ovviamente, campionati nazionali. E, sempre nella giornata di ieri, è stato creato un gruppo di lavoro che si occuperà della stesura dei calendari. E propri su questi ultimi è pronto a scatenarsi uno scontro.



PRIORITA' ALLE COPPE - Come scrive la Repubblica, la priorità è data a Champions ed Europa League, manifestazioni che insieme valgono 3,5 miliardi di euro e che è la priorità di diversi club, come la Juventus. E’ chiaro che dare priorità alle coppe vorrebbe dire rendere la vita difficile ai campionati.



NIENTE PLAYOFF - Precedenza alle coppe vuol dire la possibilità di giocare anche la domenica, e questo complica i piani della Serie A, con l’Atalanta già ai quarti di Champions, con Juve, Napoli, Inter e Roma sempre in corsa. Chiudere il campionato il 30 giugno, così, diventerebbe davvero difficile. Ah, e la Uefa ha escluso direttamente l’ipotesi di playoff scudetto. Un caos da risolvere. Coronavirus permettendo.