Dopo l’Udinese ancora una gara interna per la Lazio. Questa volta si gioca per disputare la ventitreesima giornata del massimo campionato. Archiviata contro la formazione bianconera solo ai supplementari la pratica Coppa Italia, grazie ad uno spunto vincente del solito Ciro Immobile che ha spalancato le porte ai quarti di finale, i biancocelesti tornano sul campo amico sabato alle 20:45 per rendere gli onori di casa all’Atalanta. Big match, dunque, tra la quarta e la sesta forza del campionato, (divise da sette punti in classifica con gli orobici che devono recuperare la gara contro il Torino) che nei confronti diretti nelle ultime stagioni sono state capaci di offrire prestazioni di altissimo livello e ricche di gol su tutte la finale di Coppa Italia del maggio del 2019 quando i laziali si aggiudicarono il trofeo grazie alle reti di Milinkovic e Correa. Per gli analisti è la Dea la formazione favorita ma 2 alto a 2,18, distante ma non troppo dall’1 a 3,05 e con l’X che moltiplica per 3,65.