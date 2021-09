si affrontanoper la: i biancocelesti di Sarri (assente per squalifica, al suo posto Martusciello) vogliono ripartire dopo le due sconfitte contro il Milan in campionato e il Galatasaray in Europa League; prima di Walter Mazzarri sulla panchina dei rossoblù, fermi a un punto in classifica nella precedente gestione Semplici.- Il bilancio è tutto in favore della Lazio, imbattuta negli ultimi 14 confronti di Serie A contro il Cagliari (12 vittorie, 2 pareggi) e vincitrice negli ultimi 6 scontri. Bilancio ancor più netto all'Olimpico: i biancocelesti hanno vinto tutte le ultime 10 gare interne di campionato contro i sardi, solo contro la Triestina tra il 1935 e il 1954 hanno infilato una striscia più lunga (16). Il Cagliari non ha mai vinto nelle ultime 15 partite giocate nel girone d'andata in Serie A (5 pareggi, 10 sconfitte): l'ultimo successo nell'andata risale a novembre 2020 con la Sampdoria.Fischio d'inizio alle 18, su Calciomercato.com la diretta di Lazio-Cagliari.: Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.: Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni, Dalbert; Nandez, Deiola, Marin, Lykogiannis; Joao Pedro, Keita Baldé.