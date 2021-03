Vittoria o crisi, senza mezzi termini. Ladi Simone, reduce dal brutto ko casalingo in Champions contro il Bayern e da tre sconfitte nelle ultime quattro in campionato, contro Inter, Bologna e Juve,. è chiamata a una risposta importante, nellin scena oggipresso lo Stadio Olimpico di Roma, orario insolito dovuto proprio al ritorno di Coppa in programma mercoledì sera a Monaco, un' impresa impossibile visto l'1-4 dell'andata, e al 6 nazioni di rugby in programma domani. in Serie A però è possibile, con tre punti che riporterebbero i biancocelesti a meno uno dall'Europa League e a meno quattro dalla Champions, con il match contro il Torino da recuperare: il peso dell'attacco ricadrà su Ciro14 gol in campionato finora e fresco vincitore della Scarpa d'Oro. Di fronte i calabresi, rigenerati dalla curache non sarà in panchina a causa della squalifica per bestemmia: bella vittoria col Torino dopo 7 ko di fila e salvezza a sette punti, con uno scatenato Simy, appena arrivato in doppia cifra.- ​5 i precedenti in Serie A tra i due club: 3 le vittorie della Lazio, un pareggio e un successo del Crotone. Solo contro il Mantova (tre) la Lazio ha giocato più gare interne di Serie A senza mai subire gol rispetto al Crotone (due). La Lazio viene da sei successi interni di fila in Serie A, gli ultimi due con clean sheet; il Crotone ha vinto l’ultima gara di Serie A (4-2 contro il Torino), interrompendo una serie di sette sconfitte consecutive. Curiosità: Lazio-Crotone sarà la prima partita di Serie A giocata di venerdì alle ore 15 nel XXI secolo.- Reina; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pereira, Messias, Petriccione, Molina, Reca; Ounas, Simy.