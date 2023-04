Solo sconfitte in carriera per Provedel contro la Juventus. Come riporta questa mattina il Corriere della Sera, le Zebre sono una bestia nera per il portiere della Lazio, che però stasera punterà a sfatare questo tabù per raggiungere un importante record personale. Con un altro clean sheet andrebbe a 7 consecutivi, raggiungendo Marcheggiani (stagione '97-'98). Proprio contro i bianconeri per altro l'ex portiere campione d'Italia 2000 interruppe la striscia di imbattibilità.



Provedel inoltre può migliorare anche se stesso per minuti consecutivi senza subire reti. Attualmente sta a 565′, ma tra settembre e ottobre non subì gol per 620′. In pratica gli manca un'oretta scarsa ancora per auto-battersi e puntare a scalare altre posizioni nella classifica all time dei portieri laziali meno battuti.