, vietato sbagliare. Nella sfida di sabato pomeriggio allo Stadio Olimpico le due squadre, già molto lontane dal giro scudetto, inseguono la zona Champions che, specie per la Juve, a inizio stagione era l'obiettivo minimo. Per i betting analyst sono i bianconeri i favoriti, con il segno «2» in quota a 2,30 contro il 2,95 a favore degli uomini di Maurizio Sarri, alla prima contro la sua ex squadra. Si gioca invece a 3,40 l’ipotesi pareggio. Negli ultimi anni Lazio-Juventus è stata una partita spesso spettacolare e ricca di gol. Anche in questa occasione l’Over, a 1,75, si fa preferire rispetto all'ipotesi Under, offerta a 1,93. Con l’assenza del capocannoniere del campionato Ciro Immobile, l’attacco biancoceleste si affida a Pedro, apparso uno dei più in forma in questo avvio di campionato: una sua rete ai bianconeri vale 3 volte la posta. Allegri punta invece su Alvaro Morata, già a segno nelle sfide con Napoli e Milan in stagione. Il timbro dello spagnolo, autore di una doppietta nell’ultima sfida contro la Lazio, è proposto a 2,75.L’altro big match del tredicesimo turno si gioca domenica pomeriggio tra, una sfida che sa di scudetto. L'Inter ha bisogno del successo per ridurre il gap attuale dalla vetta (7 punti); Il Napoli, ancora imbattuto in campionato, cerca il colpo grosso a San Siro. Il pronostico Stanleybet.it parla nerazzurro, con il segno «1» in quota a 2,25. Sale a 3,05 la “vendetta” di Spalletti verso la sua ex squadra, mentre il pareggio (che a San Siro tra le due squadre manca dal 2018) si gioca a 3,40. Non dovrebbe mancare lo spettacolo, nonostante il Napoli sia la miglior difesa del campionato: il Goal a 1,55 è molto più probabile del No Goal, dato a 2,25.Il, impegnato a Firenze, proverà ad approfittare della sfida di San Siro. Non sarà facile per i rossoneri sbancare il “Franchi”, ma il colpo esterno è avanti in quota, a 2,19. Si gioca a 3,15 il successo viola mentre vale 3,40 il segno «X». Proverà a consolidare il quarto posto, nel match di domani contro lo Spezia. I nerazzurri vedono la vittoria, a 1,24, mentre sarà difficile per i liguri uscire con dei punti da Bergamo. Infatti un pareggio viene offerto a 6,20 mentre sale a 9,60 il colpaccio esterno. Deve ritrovare invece la retta via la Roma di Mourinho, reduce dalla sconfitta esterna di Venezia, e impegnata ancora in trasferta, questa volta contro un Genoa fresco di cambio di allenatore. Favoriti i giallorossi a 1,68, a 4,00 il pareggio. Il primo successo per Andriy Shevchenko alla guida dei rossoblù vale 4,40.